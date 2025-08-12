Immobilien
Zeit für ein klares Ja zu Europa

  12.08.2025 Leserbriefe

Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus ist eingetreten, wovor viele gewarnt haben: Die transatlantischen Beziehungen sind instabiler denn je. Die jüngste Zoll-Krise, ausgelöst durch neue protektionistische Massnahmen der USA, trifft auch die Schweizer Wirtschaft ...

