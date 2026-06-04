Zeit, die Ersparnisse einzusetzen

Jahrelang wurde in Wittnau Geld zur Seite gelegt. Am 11. Juni wird nun der Verpflichtungskredit in der Höhe von 12 Millionen Franken für die Modernisierung der Schulbauten sowie den Neubau der Turnhalle der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Simone Rufli

Nach mehreren Jahren intensiver Vorbereitung stellt der Gemeinderat dieses wichtige Projekt vor – mitsamt den finanziellen Auswirkungen, die es mit sich bringt.

Die Turnhalle wurde 1962 gebaut, ein paar Jahre später um die Küche erweitert und 1990 saniert. Ein erster Projektwettbewerb für eine neue Halle wurde 2011 ausgeschrieben, ein Projektierungskredit für den Neubau im Jahr 2012 mit Rücksicht auf die Finanzlage abgelehnt. Nach einem Antrag an der Gemeindeversammlung im November 2018 wurde das Thema 2019 wieder aufgenommen. Eine Arbeitsgruppe hat drei Varianten geprüft: Sanierung bestehende Halle, Sanierung/Anbau bestehende Halle und Neubau. Weiterverfolgt wurde die Variante Neubau. An der Gemeindeversammlung vom 26.11.2020 wurde zu diesem Zweck die Bildung einer Vorfinanzierung und eine Steuererhöhung von 112 auf 119 % beschlossen. Seit 2020 gelangen Ertragsüberschüsse in die Vorfinanzierung Turnhalle. Ende 2025 waren 4,9 Millionen Franken im Vorfinanzierungstopf. Die angesparte Summe ist für die planmässige Abschreibung während 35 Jahren zu verwenden.

Auch das Schulhaus (Baujahr 1962, Erweiterung und Sanierung 1990) und der Kindergarten (gebaut 1990) sollen mit diversen baulichen und energetischen Massnahmen den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen, die eine Modernisierung der Schulbauten und der Neubau der Turnhalle mit sich bringen, rechnet der Gemeinderat mit einem vorübergehenden Anstieg der Nettoverschuldung pro Kopf auf rund 4300 Franken. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird mit einem Rückgang der Verschuldung gerechnet. «Gemäss aktuellen Prognosen ist keine Steuerfusserhöhung vorgesehen», heisst es dazu in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 11. Juni. Trotz des hohen Investitionsvolumens beurteilt der Gemeinderat das Projekt «als tragbar und finanzierbar». Der Gemeinderat beantragt deshalb die Genehmigung des Verpf lichtungskredits für die Modernisierung der Schulbauten und den Neubau der Turnhalle in der Höhe von 12 Millionen Franken.

Weniger Pflegekosten, höhere Steuereinnahmen

Die Jahresrechnung 2025 schloss mit einem Ertragsüberschuss von 556 344 Franken ab. Das Ergebnis liegt rund 400 000 Franken über dem Budget. Auch dieser Ertragsüberschuss wurde dem Konto für die Vorfinanzierung der neuen Turnhalle gutgeschrieben. Zum erfreulichen Resultat beigetragen haben diverse Faktoren, unter anderem weniger Restkosten der Pflegefinanzierung (350 000 Franken) sowie Mehreinnahmen bei den Steuern (330 000 Franken). Das Wasserwerk verzeichnete einen Ertragsüberschuss von 3660 Franken (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 56 590 Franken). Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 19 200 Franken ab bei einem budgetierten Ertragsüberschuss von 34 420 Franken.

Gemeindeversammlung, Donnerstag, 11. Juni, Turnhalle. Ortsbürger 19.30 Uhr, Einwohner anschliessend 19.45 Uhr.