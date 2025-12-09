Immobilien
Zeiningens Zukunft ist von grossen Investitionen geprägt

  09.12.2025 Zeiningen
Alexander Kohler (am Mikrofon), Gemeindepräsident ad interim, führte durch die Gemeindeversammlung. Foto: Janine Tschopp
Alexander Kohler (am Mikrofon), Gemeindepräsident ad interim, führte durch die Gemeindeversammlung. Foto: Janine Tschopp

Mit grosser Mehrheit stimmte die Gemeindeversammlung Zeiningen dem Budget 2026 zu. Dem Entscheid vorausgegangen waren längere Diskussionen.

Janine Tschopp

Zeiningen stehen grosse Ausgaben bevor. So rechnet der Gemeinderat mit Investitionskosten von rund zwanzig Millionen ...

