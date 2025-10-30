Zeiningen: zwei Gemeinderatskandidaten, zwei Termine

Für den zweiten Wahlgang in Zeiningen (am 30. November) kandidieren Thomas Börlin (Gruppe für ein steuerlich attraktives Zeiningen) und Andreas Geiss (parteilos) für den fünften und letzten Sitz. Die Bevölkerung hat nun Gelegenheit, die beiden Kandidierenden im ...

Für den zweiten Wahlgang in Zeiningen (am 30. November) kandidieren Thomas Börlin (Gruppe für ein steuerlich attraktives Zeiningen) und Andreas Geiss (parteilos) für den fünften und letzten Sitz. Die Bevölkerung hat nun Gelegenheit, die beiden Kandidierenden im Gespräch näher kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Dazu lädt Thomas Börlin heute Donnerstagabend, um 19 Uhr, ins Blockhaus Zeiningen. Andreas Geiss seinerseits lädt kommende Woche, am 5. November, ab 19.30 Uhr, ins Restaurant Taube. Börlin und Geiss holten im ersten Wahlgang jeweils exakt gleich viele Stimmen (314) und verpassten das absolute Mehr (341). Geiss kandidiert am 30. November zudem als Gemeindepräsident genauso wie der amtierende Gemeinderat Alexander Kohler. (rw)