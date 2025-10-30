Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zeiningen: zwei Gemeinderatskandidaten, zwei Termine

  30.10.2025 Zeiningen

Für den zweiten Wahlgang in Zeiningen (am 30. November) kandidieren Thomas Börlin (Gruppe für ein steuerlich attraktives Zeiningen) und Andreas Geiss (parteilos) für den fünften und letzten Sitz. Die Bevölkerung hat nun Gelegenheit, die beiden Kandidierenden im ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote