Zeiningen wählt Andreas Geiss zum Gemeindepräsidenten

Thomas Börlin oder Andreas Geiss als Gemeinderat? Alexander Kohler oder Andreas Geiss als Gemeindepräsident? Der zweite Wahlgang hat diese beiden letzten offenen Fragen beantwortet und gleich zweimal lautet die Antwort Andreas Geiss. Mit einem deutlichen Vorsprung auf seinen Gegenkandidaten Thomas Börlin schafft Geiss den Sprung in den Gemeinderat. Geiss erobert diesen fünften und letzten Sitz in der Exekutive mit 579 Stimmen, Börlin kommt 262 Stimmen. Auch in der Ausmarchung ums Gemeindepräsidium macht Andreas Geiss das Rennen. Er kommt auf 463 Stimmen, der andere Kandidat Alexander Kohler kommt auf 327 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 54 Prozent.



Darum brauchte es diesen zweiten Wahlgang

Mit den beiden Entscheidungen in diesem zweiten Wahlgang ist die Exekutive für die kommende Amtsperiode komplett. Im ersten Wahlgang bereits als Gemeinderat gewählt wurden die Bisherigen Sandra Pfaffen (615 Stimmen), Melanie Sailer (561), Alexander Kohler (527) und Ralf Wunderlin (509). Der zweite Wahlgang von heute Sonntag wurde notwendig, nachdem im ersten Wahlgang Gisela Taufer (FDP) die Wiederwahl als Gemeinderätin und als Gemeindepräsidentin verpasst hatte. In jenem ersten Wahlgang verpassten allerdings auch Andreas Geiss und Thomas Börlin das absolute Mehr im Rennen um den fünften und letzten Sitz im Gemeinderat; Geiss kandidierte damals bereits zudem als Gemeindepräsident und verpasste genauso wie Taufer das absolute Mehr. Nachdem Taufer wenig später per sofort demissionierte, war die Konstellation für den zweiten Wahlgang ums Gemeindepräsidium eine andere: Alexander Kohler, der im ersten Wahlgang mit 527 Stimmen zwar problemlos die Wiederwahl als Gemeinderat geschafft, doch mit seiner erneuten Kandidatur als Vizepräsident das absolute Mehr um dreizehn Stimmen verpasst hatte, kandidierte neu als Gemeindepräsident. Derweil wurde Sandra Pfaffen vor einigen Wochen als einzige Kandidierende in stiller Wahl zur Vizepräsidentin der kommenden Amtsperiode gewählt – dieses Prozedere ergab sich aus der Tatsache, dass sie für den zweiten Wahlgang die einzige Kandidierende für dieses Amt gewesen war. An diesem Wahlsonntag nun machte Andreas Geiss gleich zweimal das Rennen. (rw)



Ausführlicher Bericht am Dienstag in der NFZ

