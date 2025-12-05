Immobilien
Zeiningen stimmt Budget zu

  05.12.2025 Zeiningen

Mit grosser Mehrheit genehmigt die Gemeindeversammlung Zeiningen das Budget 2026 basierend auf einem Steuerfuss von 112 Prozent. Dem Entscheid waren längere Diskussionen vorausgegangen. Das Budget weist einen Aufwandüberschuss von rund 380 000 Franken aus. Durch die Versammlung führte Alexander Kohler, Gemeindepräsident ad interim. 120 Personen (von 1668 Stimmberechtigten) nahmen daran teil. (jtz)

 

