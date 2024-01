Zeiningen: Referendum zum Mehrzweckgebäude zustandegekommen

Thomas Börlin, im Beisein von Mitstreiter Thomas Herzog, übergab am Freitagmorgen die gesammelten Unterschriften für ein Referendum gegen das geplante Mehrzweckgebäude Aennermatt. Im Dezember hatte der Souverän anlässlich der Gemeindeversammlung den Baukredit in Höhe von 11,825 Millionen bewilligt. Geplant waren einst 8 Millionen Franken. Dass gegen den positiven Entscheid an der Gemeindeversammlung (135 Ja zu 49 Nein) das Referendum ergriffen würde, zeichnete sich rasch ab. Vor Ablauf der offiziellen Referendumsfrist (13. Januar) sind nun 221 Unterschriften für ein solches Referendum zustande gekommen – nötig sind 168 Unterschriften beziehungsweise zehn Prozent aller Stimmberechtigten.

Gemeindeschreiberin Daniela Hunziker nahm die Unterschriften am Freitagmorgen in Empfang. Diese werden nun auf ihre Gültigkeit überprüft. Wird das Referendum offiziell für gültig erklärt, wovon auszugehen ist, kommt es an der Urne nochmals zur Abstimmung über den Baukredit für das Mehrzweckgebäude. Diese dürfte am 3. März erfolgen. (rw)

Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Dienstag