Zeiningen: Pfaffen als Vizepräsidentin gewählt

  23.10.2025 Zeiningen

Die parteilose und wiedergewählte Gemeinderätin Sandra Pfaffen ist in Zeiningen nun auch zur neuen Vize-Präsidentin gewählt worden. Ihre Wahl hat sich zuletzt abgezeichnet: Da sie im zweiten Wahlgang die einzige Kandidierende für dieses Amt war, auch nach Ablauf der fünftägigen Nachmeldefrist am Montag, ist sie nun in sogenannt stiller Wahl definitiv zur Vizepräsidentin erklärt beziehungsweise gewählt worden. (mgt/nfz)

