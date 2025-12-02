Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Zeiningen hat sich für meinen besonnenen Weg entschieden»

  02.12.2025 Zeiningen
Macht im zweiten Wahlgang als Gemeinderat und Gemeindepräsident das Rennen: Andreas Geiss. Foto: zVg
Macht im zweiten Wahlgang als Gemeinderat und Gemeindepräsident das Rennen: Andreas Geiss. Foto: zVg

Das sagt der neu gewählte Gemeindepräsident Andreas Geiss

Andreas Geiss holt sich den fünften Sitz im Gemeinderat, schafft gleichzeitig die Wahl zum Gemeindepräsidenten und deutet das Resultat als Wunsch nach frischem Wind. Alexander Kohler hofft, dass wieder Ruhe ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote