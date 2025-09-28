Zeiningen: Gemeindepräsidentin Taufer verpasst Wiederwahl

In Zeiningen unterliegen die «Herausforderer» Andreas Geiss und Thomas Börlin mit ihren Ambitionen auf einen Sitz im Gemeinderat. Und doch bleibt vorerst nicht alles beim Alten – denn auch die bisherige Gemeindepräsidentin Gisela Taufer verpasst die Wahl. Somit sind in Zeiningen für die kommende Amtsperiode erst vier von fünf Sitzen besetzt. Es braucht einen zweiten Wahlgang, dieser ist für den 30. November vorgesehen.

Die parteilosen und bisherigen Gemeinderäte Sandra Pfaffen (615), Melanie Sailer (561), Alexander Kohler (527 Stimmen) und Ralf Wunderlin (509) schaffen die Wiederwahl. Das absolute Mehr lag bei 341 – und just dieses verpasst Gisela Taufer (FDP) mit 339 um genau zwei Stimmen. Ihren Sitz beerben kann am Sonntag allerdings keiner der «Herausforderer». Thomas Börlin (Gruppe für ein steuerlich attraktives Zeiningen) und Andreas Geiss kommen beide jeweils auf 314 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp fünfzig Prozent.

Alexander Kohler verpasst Wiederwahl als Vizepräsident

Bei der Wahl für das Gemeindepräsidium lag das absolute Mehr bei 369 Stimmen. Gisela Taufer verpasste dieses deutlich mit 256 Stimmen. Andreas Geiss, der ebenso für das Amt kandidierte, kam auf 247 Stimmen. Somit kommt es am 30. November nicht nur für den fünften Gemeinderatssitz zu einem zweiten Wahlgang – sondern auch für das Amt des Gemeindepräsidiums. Gleiches gilt für das Amt des Vize-Präsidiums. Der bisherige Vize-Präsident Alexander Kohler kandidierte als einziger für das Amt. Er kam auf 328 Stimmen und blieb damit unter dem absoluten Mehr von 341 Stimmen.

Ausführliche Berichterstattung am Dienstag in der NFZ.