Zeiningen für Jung und Alt

Am 14. Oktober sind Interessierte eingeladen, Zeiningen neu zu erleben. Der Schnupperbesuch ist Teil des Projekts «Aspekt Aargau – Die Vielfalt des Kantons und seiner elf Bezirke erleben».

Am 14. Oktober sind Interessierte eingeladen, Zeiningen neu zu erleben. Der Schnupperbesuch ist Teil des Projekts «Aspekt Aargau – Die Vielfalt des Kantons und seiner elf Bezirke erleben».

Um 9 Uhr heisst Alt-Gemeindeschreiber Stefan Wunderlin die Besucher vor dem Gasthaus «Zur Taube» willkommen. Bei Kaffee und Gipfeli gibt er Einblick in die Geschichte der Gemeinde im Bezirk Rheinfelden. Er blättert mit grossem Wissen in der Chronik seines Heimatdorfes und lässt Erfahrungen aus vier Jahrzehnten Gemeindeschreiber-Karriere in seine Ausführungen mit einfliessen. Weiter geht es in der Pfarrkirche St. Agatha. Josef Brogli, Präsident der Kirchenpflege, zeigt die schönsten Seiten dieses Sakralbaus. Darüber hinaus pflegt er den hiesigen Dialekt, den er lupenrein spricht. Eine Passion für Kutschen lebt die Familie Viktor und Pia Senn. Ein Augenschein in ihrer Kutschensammlung versetzt die Teilnehmenden dieses Begegnungsvormittags in frühere Zeiten, als das Reisen gemächlicher vonstatten ging.

Weitere Informationen zum Schnupperbesuch online unter www.vhsag.ch.(mgt)