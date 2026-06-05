Zeiningen: Bei Kollision gekippt

Weil einer der Lenker den Vortritt missachtete, stiessen am Freitag ausserhalb von Zeiningen zwei Lieferwagen zusammen. Dabei kippte einer von ihnen und blieb auf der Seite liegen. Drei Insassen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete kurz nach acht Uhr auf der Landstrasse ausserhalb von Zeiningen. Vom Dorf her fuhr ein Mercedes Sprinter mit Brücke auf der Juchgasse auf die Hauptstrasse zu, um diese zu überqueren. Dabei missachtete der 36-jährige Lenker allerdings den Vortritt eines von Mumpf herannahenden Mercedes Vito. In der Folge prallte dieser in die Seite des Pickups. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser über die Verkehrsinsel geschleudert, um dann zu kippen. Demoliert blieb der Sprinter schliesslich auf der Seite liegen. Ambulanzen brachten die beiden Insassen des Sprinter sowie den Lenker des Vito zur Kontrolle ins Spital. Nach ersten Angaben kamen sie unverletzt oder höchstens leichtverletzt davon. An beiden Lieferwagen entstand hingegen grosser Schaden.