Zeiningen: Auflösung der Energiekommission

  04.12.2025 Zeiningen

Der Gemeinderat Zeiningen informiert über das Aus der Energiekommission aufgrund fehlender Mitglieder. «Nachdem bei der Energiekommission vier von fünf Mitgliedern den Rücktritt per 31.12.2025 bekannt gaben und keine Nachfolge gefunden wurde, wird die Energiekommission per 31.12.2025 aufgelöst.» (mgt/nfz)

