Morgen Samstag wird rund um die Dorfkirche die fünfte «Zeiniger Wiehnacht» durchgeführt. Zwischen 10 und 12 Uhr können bei der «Rampeschüre» die bei der Gemeinde bestellten Weihnachtsbäume abgeholt werden. Ab 11 Uhr nehmen die Marktstände ihren Betrieb auf. Das Fricktaler Brass Quintett «5BRASS» spielt um 17 Uhr in der Kirche St. Agatha. So werden zwischen 13 und 14 Uhr in der Kirche Geschichten vorgelesen. Anschliessend wird in der Werkstatt der Schreinerei Freiermuth mit Sibylle & Team gebastelt. (jtz)