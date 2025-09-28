Immobilien
Zeihen wählt Nathalie Deiss als Gemeindeammann

  28.09.2025 Zeihen

In Zeihen konnten am Sonntag vier von fünf Gemeinderatssitze besetzt werden. Nathalie Deiss ist neu Gemeindeammann.

Gewählt wurden Marco Bürgi (SVP, bisher) mit 312 Stimmen, Roman Pfister (bisher) mit 310 Stimmen, Nathalie Deiss (FDP, bisher) mit 301 Stimmen und Peter Rhyner (SVP) mit 254 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 148 Stimmen. 
Nathalie Deiss wurde mit 230 Stimmen zur Frau Gemeindeammann gewählt, Roman Pfister mit 208 Stimmen zum Vizeammann. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,9 Prozent. Für den fünften Sitz findet die Wahl am 30. November statt. (sir)

