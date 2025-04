Zeihen: Seniorin landet mit Auto im Bachbett

Eine Automobilistin kam am Karfreitag bei Zeihen mit ihrem Opel von der Strasse ab, prallte gegen eine Strassenlampe und landete schliesslich im angrenzenden Bachbett. Die Feuerwehr musste die Seniorin aus dem demolierten Wagen bergen. Sie kam mit dem Schrecken davon.

In ihrem Auto fuhr die 78-jährige Frau kurz nach 7.30 Uhr von Oberzeihen her in Richtung Zeihen. Auf dieser Nebenstrecke kam sie rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Strassenlampe und fuhr die Böschung hinab. Der Opel kam schliesslich im angrenzenden Bachbett zum Stillstand. Der Rettungsdienst und eine gerade in der Region befindliche Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit fanden die Verunfallte ansprechbar vor. Weil sie aber den demolierten Wagen nicht aus eigener Kraft verlassen konnte, musste sie die Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreien. Eine Ambulanz brachte die Seniorin zur Kontrolle ins Spital. Sie kam mit dem Schrecken davon. Im Auto hatte sich auch ihr Hund befunden, der ebenso unverletzt blieb.

Zusätzlich zum stark beschädigten Auto entstand auch am Kandelaber grosser Schaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.