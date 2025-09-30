Immobilien
Zeihen: Nathalie Deiss Gemeindeammann

  30.09.2025 Zeihen

In Zeihen konnten am Sonntag vier von fünf Gemeinderatssitze besetzt werden. Gewählt wurden Marco Bürgi (SVP, bisher) mit 312 Stimmen, Roman Pfister (bisher) mit 310 Stimmen, Nathalie Deiss (FDP, bisher) mit 301 Stimmen und Peter Rhyner (SVP) mit 254 Stimmen. Das absolute Mehr lag ...

