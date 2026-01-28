Zeihen: mutmassliche Einbrecher festgenommen

Die Täter wurden durch Drittpersonen beim Einbruch gestört und verliessen daraufhin das Objekt sofort und flüchteten. Nach einer grossangelegten Fahndung, die auch mittels Drohne und Helikoptereinsatz und diversen Patrouillen unterstützt wurde, konnte der erste Tatverdächtige, ein 18-jähriger Franzose, gegen 3.45 Uhr, im Raum Zeihen/Bözen festgenommen werden.



Die Fahndung nach der zweiten gemeldeten Person dauerte noch bis in die Morgenstunden an. Gegen 8 Uhr meldete eine Drittperson via Polizeinotruf, dass soeben ein Fussgänger in einem Autobahntunnel gesichtet wurde. Sofort ausgerückt, konnte die Kantonspolizei einen 20-jährigen Franzosen vorläufig festnehmen, der auf das Signalement des zweiten Tatverdächtigen passen dürfte. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob der Mann im Zusammenhang mit dem Einbruch steht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (mgt/nfz)