Zeihen: Mit Mofa verunfallt und schwer verletzt

Ein 24-Jähriger prallte am Samstagabend mit einem Motorfahrrad in Zeihen im Bereich Weiheracher gegen einen Baum. Der Lenker wurde schwer verletzt. Das Mofa brannte komplett aus.



Der Selbstunfall ereignete sich am Samstagabend, 06. Juni 2026, gegen 19.00 Uhr, in Zeihen. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Motorfahrrad im Bereich Weiheracher und kam aus derzeit noch unbekannten Gründen von der Strasse ab. Folglich prallte er gegen einen Baum und das beschädigte Mofa fing Feuer. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und kümmerten sich um den verletzten Lenker. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. Am Mofa entstand Totalschaden.



Nebst Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei standen die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshelikopter im Einsatz. Zudem rückte die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau zwecks Spurensicherung aus.



Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.