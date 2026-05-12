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Maibummel des FTV Zeihen

  12.05.2026 Zeihen
Foto: zVg
Foto: zVg

Eine kleine Gruppe des FTV Zeihen unternahm bei schönem Wanderwetter den traditionellen Maibummel mit geheimem Zielort.

Die Wanderung führte von der Ampfernhöhe auf den Chaisacherturm, wo ein erster Halt mit Apéro auf dem Turm stattfand, zu der schönen ...

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