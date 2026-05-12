Maibummel des FTV Zeihen

Maibummel des FTV Zeihen12.05.2026 Zeihen
Eine kleine Gruppe des FTV Zeihen unternahm bei schönem Wanderwetter den traditionellen Maibummel mit geheimem Zielort.
Die Wanderung führte von der Ampfernhöhe auf den Chaisacherturm, wo ein erster Halt mit Apéro auf dem Turm stattfand, zu der schönen ...
Eine kleine Gruppe des FTV Zeihen unternahm bei schönem Wanderwetter den traditionellen Maibummel mit geheimem Zielort.
Die Wanderung führte von der Ampfernhöhe auf den Chaisacherturm, wo ein erster Halt mit Apéro auf dem Turm stattfand, zu der schönen Waldhütte Grueb nach Bözen. Dort durften alle einen reichhaltigen Brunch in geselliger Runde geniessen, mit schönstem Fernblick. Genau gesagt, auf den Homberg und unser hübsches Dörfchen Zeihen. Auch die letzte Etappe von Bözen nach Zeihen rundete die gelungene Wanderung ab. (mgt)