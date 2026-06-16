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Zeihen: Ja zu Feuerwehrmagazin

  16.06.2026 Zeihen
Mit dem Ja von Zeihen rückt der Neubau auf diesem Areal in Effingen näher. Foto: Simone Rufli
Mit dem Ja von Zeihen rückt der Neubau auf diesem Areal in Effingen näher. Foto: Simone Rufli

Weil das Feuerwehrmagazin in Bözen den Bedürfnissen längst nicht mehr genügt, sucht die Feuerwehr Oberes Fricktal nach Lösungen für einen Ersatzneubau. Im Evaluationsprozess hat sich ein Neubau auf der Zivilschutzanlage in Effingen als zweckdienlich erwiesen. Mit diesem Standort können die ...

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