Zeihen: Ja zu Feuerwehrmagazin

Weil das Feuerwehrmagazin in Bözen den Bedürfnissen längst nicht mehr genügt, sucht die Feuerwehr Oberes Fricktal nach Lösungen für einen Ersatzneubau. Im Evaluationsprozess hat sich ein Neubau auf der Zivilschutzanlage in Effingen als zweckdienlich erwiesen. Mit diesem Standort können die ...

Weil das Feuerwehrmagazin in Bözen den Bedürfnissen längst nicht mehr genügt, sucht die Feuerwehr Oberes Fricktal nach Lösungen für einen Ersatzneubau. Im Evaluationsprozess hat sich ein Neubau auf der Zivilschutzanlage in Effingen als zweckdienlich erwiesen. Mit diesem Standort können die einsatzrelevanten Vorgaben der Gebäudeversicherung eingehalten werden. Gleichzeitig kann der Aussenstandort in Zeihen aufgegeben werden, was Betriebsabläufen zugutekommt und die Wirtschaftlichkeit erhöht. Damit ein Vorprojekt ausgearbeitet werden kann, hatten die anwesenden 74 Stimmberechtigten (von 810) über einen Planungskredit von 135 000 Franken zu befinden. Der Antrag wurde nach kurzer Diskussion von einer grossen Mehrheit gutgeheissen. Die beiden Verbandsgemeinde teilen sich die Kosten im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. Auf Zeihen entfallen 40 000 Franken. Böztal übernimmt 95 000 Franken.

Die Anwesenden genehmigen zudem die Jahresrechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von 341 497 Franken. Die Rechnung ist um über 600 000 Franken besser ausgefallen als erwartet. Zu diesem erfreulichen Ergebnis haben insbesondere Mehrerträge bei den Gemeindesteuern geführt. Unter Verschiedenem informierte Gemeinderat Marco Bürgi über die Dachsanierung beim Schulhaus, die über die Sommerferien ausgeführt wird. Gemeindeammann Nathalie Deiss wies auf eine Infoveranstaltung am 1. Oktober hin, an der das überarbeitete Baugebührenreglement vorgestellt wird.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigte die Jahresrechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von 34 170 Franken. 28 Ortsbürger haben an der Versammlung teilgenommen. (mgt)