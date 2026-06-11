Zeihen: Bei Einbruchsversuch festgenommen

Tatort war eine Auto-Reparaturwerkstatt an der Bahnhofstrasse in Zeihen. Ein Angestellter befand sich in der Nacht auf Dienstag, 9. Juni, noch im Gebäude, als er kurz nach zwei Uhr Geräusche hörte. Er stellte dann fest, dass jemand versucht hatte, mit Fusstritten eine Türe zu ...

Tatort war eine Auto-Reparaturwerkstatt an der Bahnhofstrasse in Zeihen. Ein Angestellter befand sich in der Nacht auf Dienstag, 9. Juni, noch im Gebäude, als er kurz nach zwei Uhr Geräusche hörte. Er stellte dann fest, dass jemand versucht hatte, mit Fusstritten eine Türe zu öffnen. Ein Blick auf die Videoüberwachung zeigte einen maskierten Mann. Sofort alarmiert, rückte die Kantonspolizei Aargau mit mehreren Patrouillen an. Eine von ihnen stiess in einem Nachbarsgarten auf einen Unbekannten, der noch eine Gesichtsmaske in der Hand hielt und dem gemeldeten Signalement entsprach. Er liess sich widerstandslos festnehmen. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen Franzosen ohne Wohnsitz in der Schweiz. Die Umstände lassen darauf schliessen, dass er nach bekanntem Muster ein Auto entwenden wollte. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (mgt)