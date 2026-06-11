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Zeihen: Bei Einbruchsversuch festgenommen

  11.06.2026 Zeihen

Tatort war eine Auto-Reparaturwerkstatt an der Bahnhofstrasse in Zeihen. Ein Angestellter befand sich in der Nacht auf Dienstag, 9. Juni, noch im Gebäude, als er kurz nach zwei Uhr Geräusche hörte. Er stellte dann fest, dass jemand versucht hatte, mit Fusstritten eine Türe zu ...

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