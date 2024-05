Zeihen auf 72 Seiten

Frisch gedruckt liegt der 48. Jahrgang der Zeiher Dorfchronik, das «Zeiher Heimatblatt 2023» der Kulturkommission vor. Entstanden sind 72 Seiten mit Ereignissen des letzten Jahres und der Wahl von Christoph Riner in den Nationalrat sowie der Fastwahl von Colette Basler als Höhepunkte.

Eingang in die Chronik fand auch der Museumstag, wo sich alles um alte Kommunikationsmittel drehte. Dank Marc Deiss weiss man jetzt wieder, wie die ersten Strassenlampen im Dorf aussahen, hat er doch ein Exemplar aus dem Jahr 1913 aufgetrieben und restauriert. Elisabeth Glaser erzählt von ihrer Arbeit in der Kulturkommission und wie sie jeweils die Chronik fürs Heimatblatt erstellt. Weitere Porträts gibt es über Simon Meier, der die Jagdprüfung bestanden hat, Robert Probst, der per Töffli in die Niederlande fuhr, oder Mike Greub, der als Hundesportrichter weltweit im Einsatz ist. Dazu gibt’s Geschichten aus Oberzeihen. Meldungen aus Gemeinde und Kirchen sowie Berichte der Vereine ergänzen das Heimatblatt, das wieder abgerundet wird durch die Jahreschronik am Schluss des Heftes. Auch dieses Jahr gibt es den traditionellen Türverkauf im Dorf durch die Mädchenriege, und zwar am kommenden Samstag, 4. Mai. Danach kann das Heimatblatt auch im Volg-Laden oder bei der Gemeindeverwaltung (dort auch im Online-Shop) bezogen werden. (mgt) www.zeihen.ch