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Zahlreiche Kaufinteressenten für das Hotel Schiff

  27.05.2026 Wirtschaft
Sind mit der Entwicklung zufrieden: Katharina Gessler (von links), Antonia Jann, Silke Bader und Walburga Kunz. Foto: Valentin Zumsteg
Sind mit der Entwicklung zufrieden: Katharina Gessler (von links), Antonia Jann, Silke Bader und Walburga Kunz. Foto: Valentin Zumsteg

Die Schützen Rheinfelden AG kann für das vergangene Jahr positive Zahlen präsentieren. Der Gesamtertrag stieg, die Klinik erreichte eine Rekord-Bettenbelegung und die Hotels erzielten einen deutlichen Anstieg der Logiernächte. Für das Hotel Schiff haben sich schon zahlreiche ...

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