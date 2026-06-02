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Zahlen sprechen lassen ist ungenügend

  02.06.2026 Leserbriefe

Die Initiative gegen eine 10-Millionen Schweiz löst keine Probleme und schadet der Schweiz. Weder hilft die Initiative gegen Dichtestress, oder wenn es eng in der Schule wird, noch werden die Wohnprobleme und die Verkehrsprobleme gelöst. Abwanderung und wenig Zuwanderung von ...

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