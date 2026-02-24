Yucca in Hochform

In einem Wohnzimmer in Kaisten hat sich diese Yucca so prächtig entwickelt, dass sie nun wunderschön blüht. Ob der berühmte Grüne Daumen im Spiel war oder einfach eine riesige Portion Glück – angesichts des Ergebnisses ist das einerlei. Um den Seltenheitswert einer blühenden Zimmer-Yucca zu unterstreichen, sei dieser Auszug aus dem Internet hinzugefügt: «Eine blühende Yucca-Palme (Palmlilie) ist mit ihren imposanten, weissen, glockenförmigen Blütenständen ein seltener, aber prachtvoller Anblick, besonders im Freiland zwischen Juni und Oktober. Die Blüte erfordert viel Sonne, trockenen Boden und eine kühle Winterruhe, wobei Garten-Yuccas eher blühen als Zimmerpflanzen, diese oft erst nach mehreren Jahren.» (sir)