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Youth for Hope macht Freude

  24.07.2026 Zeiningen
Pieter (von links), Veronicah, Leon und Carol in ihrem Garten in Ngong. Foto: Hans Zemp
Pieter (von links), Veronicah, Leon und Carol in ihrem Garten in Ngong. Foto: Hans Zemp

Im Kinder- und Jugendheim Youth for Hope haben wieder einige Veränderungen stattgefunden. Neben Neuzuzügen freut sich der jüngst erstellte Sportplatz grosser Beliebtheit. Hausmutter Jemimah ist nun in Rente und ihre Nachfolgerin arbeitet sich ein.

Hans Zemp

Youth for Hope ...

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