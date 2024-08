Xherdan Shaqiri kehrt zurück zum FCB

Nach 12 Jahren im Ausland und 13 Titelgewinnen kehrt Xherdan Shaqiri zurück zum FC Basel 1893. «Shaq» unterschreibt bei seinem Herzensclub einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027. Dies hat der Verein heute mitgeteilt. Shaqiri besitzt ein Grundstück auf dem Rheinfelder Kapuzinerberg und möchte dort bauen.

Das sagt Xherdan Shaqiri zu seinem Wechsel: «Es erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich sehr, dass ich heute in meine Heimat zum FCB zurückkehren kann. Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Club und der Region tief verbunden. Als Fan und natürlich auch als Spieler. Ich habe in Basel meine fussballerische Ausbildung durchlaufen und konnte dann meine internationale Karriere lancieren. Nun möchte ich mit dem FCB nochmal angreifen und ich kann den Moment kaum erwarten, unsere Fans im Joggeli wiederzusehen.» Sportdirektor Daniel Stucki meint: «Wir sind mit Xherdan seit Wochen im Gespräch und freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat. Die Unterschrift war – auch finanziell – nur deshalb möglich, weil der FCB, aber vor allem auch Xherdan selber, diese Rückkehr unbedingt wollten. Dass ein Spieler von seinem Format wieder für Rotblau in der Super League aufläuft, ist ein starkes Zeichen an den Club, die Stadt Basel und die Region, aber auch an den Schweizer Fussball generell. Wir sind überzeugt, dass unser Team von seiner Erfahrung und Klasse profitieren wird.»

Der FC Basel 1893 ist begeistert, dass Xherdan Shaqiri nach seinen Stationen bei Bayern München, Inter Mailand, Stoke City, Liverpool, Olympique Lyon und zuletzt Chicago Fire ab sofort wieder für Rotblau auflaufen wird. Für seinen Club, bei dem er ab Kindesalter bis Sommer 2012 gespielt hatte und der ihn nun mit offenen Armen wieder empfängt.

Beim morgigen Cupspiel gegen den FC Subingen wird Shaqiri nicht vor Ort sein. Anfang nächste Woche (voraussichtlich Montagabend) ist rund ums Joggeli ein Fan-Empfang für Xherdan Shaqiri geplant