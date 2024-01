Wurst und spannende Informationen

Der Neujahrsapéro des Gewerbes Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch (GMS) fand diesmal in den Räumlichkeiten der Sigi Leber AG in Wil statt. Geschäftsführer Frank Leber gab einen spannenden Einblick in das Unternehmen.

Bernadette Zaniolo

«Ausgerüstet» mit einer feinen Wurst vom Grill und Brot dislozierten die 29 Teilnehmer des Neujahrsapéros des Gewerbe GMS am vergangenen Donnerstagabend von der Kälte draussen in wärmere Gefilde. Im Obergeschoss des Ausstellungsraumes der Mitgliederfirma Sigi Leber AG, begrüsste GMS-Präsident Roger Hauri die muntere Schar. Hauri gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass alle das vergangene Jahr erfolgreich abgeschlossen haben und wünschte allen auch ein erfolgreiches 2024. Erstaunt waren die Anwesenden, als Geschäftsführer und GMS-Vorstandsmitglied Frank Leber erzählte, dass es den Betrieb schon seit 1864 am jetzigen Standort gibt. Angefangen als «Schmitte», hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Sein Vater, Sigi Leber, gehörte zu den ersten, die den Ausbildungslehrgang als Schmied- und Landmaschinenmechaniker absolvierten. Das Unternehmen in Wil ist im Bereich Landmaschinen, Forst- und Gartengeräte tätig.

Die grosse Herausforderung sei, dass sie Kunden mit alten Traktoren bis zu Hightech-Fahrzeugen hätten. Der Betrieb sei breit abgestützt und regional tätig; bei den Roboter-Rasenmähern ist das Unternehmen jedoch bis über die Kantonsgrenzen hinweg tätig. Wie Frank Leber sagte, wird auch bei den Traktoren die Elektromobilität Einzug halten. So würden ab 2025 Traktoren bis 100 PS mit Elektroantrieb ausgeliefert werden. Bei Traktoren mit noch mehr PS gehe es in Richtung Gasoder Wasserstoffantrieb. Die Sigi Leber AG beschäftigt zehn Mitarbeiter, davon drei Lehrlinge Landmaschinenmechaniker EFZ. Frank Leber gab seiner Freude – er war sichtlich gerührt – Ausdruck, dass ihm sein Vater den Betrieb schon früh übergab; dies im Jahr 2012. Nach diesen Informationen war für rege Gespräche gesorgt, ob bei Kaffee und Kuchen, einem Glas Wein/ Bier oder während der Betriebsbesichtigung.