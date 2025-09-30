Wunderbare Sennhütte-Chilbi

EFFINGEN. Die 18. Sennhütte-Chilbi, mit viel Herzblut organisiert vom Jodlerklub Effingen, war ein voller Erfolg. Der Festgottesdienst wurde musikalisch durch die Husmusig Effige eröffnet. Danach führten die Pfarrer Volker Houba und Thorsten Bunz mit viel Humor durch den gut ...

EFFINGEN.

Die 18. Sennhütte-Chilbi, mit viel Herzblut organisiert vom Jodlerklub Effingen, war ein voller Erfolg. Der Festgottesdienst wurde musikalisch durch die Husmusig Effige eröffnet. Danach führten die Pfarrer Volker Houba und Thorsten Bunz mit viel Humor durch den gut besuchten und feierlichen Gottesdienst. Auch die junge Ländlerformation Echo vom Fricktal erfreut die Gäste. (mgt)