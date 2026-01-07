Wärmeverbund Frick wächst im Gebiet «Ob em Dorf»

Die Energieversorgerin IWB baut in Frick eine neue Fernwärmeversorgung. Im Jahr 2026 wird IWB das Versorgungsnetz im Ortsteil «Ob em Dorf» ausbauen. Am 12. Januar 2026 beginnen die Arbeiten im Gänsacker und am Widenplatz. IWB baut in Frick seit Herbst 2023 das Leitungsnetz des Wärmeverbund Frick aus. Seit Winter 2024/2025 beziehen Kundinnen und Kunden Wärme, die IWB in der Heizzentrale am Stieracker mit Waldhackschnitzeln aus der Region herstellt. Das Interesse an weiteren Anschlüssen ist gross, daher erweitert IWB im Jahr 2026 das Netz in den Ortsteil «Ob em Dorf». Am 12. Januar 2026 startet IWB die erste Ausbauetappe. Die Arbeiten finden im Gänsacker und zwischen dem Widenplatz und dem Restaurant Rebstock statt. Sie dauern voraussichtlich bis Mitte Februar 2026. Anschliessend folgen Arbeiten im Distel-, Jura-, Königs- und im Kirchmattweg sowie in weiteren Strassenabschnitten. Über diese Arbeiten wird IWB zu einem späteren Zeitpunkt noch detaillierter informieren.

Im Winter 2026/2027 können durch diese neu erstellten Versorgungsleitungen weitere Liegenschaften in Frick klimafreundlich mit Fernwärme heizen.