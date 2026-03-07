Wäre das eine passende Ausbildung für mich?

Am 14. März wird das Areal der Jehle AG in Etzgen erneut zur Informations- und Entdeckungsplattform insbesondere für Oberstufenschüler. Mitgliederfirmen der Gewerbevereine des Bezirks Laufenburg präsentieren gemeinsam mit ihren Lernenden ihre Betriebe; Kennenlernen auf ...

Am 14. März wird das Areal der Jehle AG in Etzgen erneut zur Informations- und Entdeckungsplattform insbesondere für Oberstufenschüler. Mitgliederfirmen der Gewerbevereine des Bezirks Laufenburg präsentieren gemeinsam mit ihren Lernenden ihre Betriebe; Kennenlernen auf Augenhöhe inklusive.

Susanne Hörth

Wie gross die Vielfalt der Lehrberufe in der Region ist, können sich Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen an der Berufsschau in Etzgen nicht nur vor Augen führen. Sie können in Gesprächen mit den Gewerbevertreterinnen und -vertretern auch vertiefte Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten erhalten. Für Firmeninhaber Raphael Jehle, der das Areal der Jehle AG auch dieses Jahr wieder zur Verfügung stellt, ist der Anlass trotz des unbestritten grossen Aufwands stets sehr wertvoll und wichtig. Zum einen, weil sich die Firmen in kurzer Zeit sehr konzentriert präsentieren können. Zum anderen, weil die Jugendlichen gleichzeitig einen Überblick über die grosse Palette an Lehrberufen in der Region erhalten. «Ja, auch wir konnten über die Berufsschau schon einige Lernende kennenlernen», sagt Jehle auf entsprechende Nachfrage.

60 Lehrberufe

Er freut sich, dass sich insgesamt 60 Firmen für die diesjährige Berufsschau angemeldet haben und ebenso viele Lehrberufe präsentiert werden. Dazu gehören laut Jehle Berufe aus den Bereichen Elektro, Geomatik, KV, Gesundheit, Holz und Wald, Bau, Bäckerei, Garten, Automobil, Sanitär, Mechanik, Chemie sowie Pharma – ganz im Sinne des Sprichworts: Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Organisiert wird der «Schule trifft Wirtschaft»-Anlass gemeinsam von den Gewerbevereinen des Bezirks Laufenburg (Gewerbeverein Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch (GMS), Gewerbeverein Region Laufenburg, Gewerbe Region Frick sowie Gewerbeverein Staffeleggtal). Die Berufsschau findet im jährlichen Wechsel in Etzgen und in Frick statt. Den Vorsitz für den Anlass in Etzgen hat Raphael Jehle vom Gewerbe Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch (GMS). Nächstes Jahr liegt die Verantwortung für die Berufsschau in Frick bei Patrick Uebelmann vom Geref.

Zu den beiden Berufsschauen generell betont Uebelmann: «Das regionale Gewerbe mit seiner Berufsvielfalt ist zentral. Ich staune immer wieder, wie gross diese Vielfalt ist und mit welcher Leidenschaft sie gelebt und gezeigt wird. Das aktive Präsentieren, Mitwirken und Austauschen von Erfahrungen erweckt eine Berufsschau zum Leben. Auf kleiner Fläche entsteht ein grosses Potenzial aus Leidenschaft und Fachwissen.» Wichtig für eine informative Berufsmesse sei stets ein guter Mix an Berufsbildern. Leider fehlten oft Berufe aus dem Detailhandel.

Sehr positiv empfindet Uebelmann, dass Firmen derselben Branche an der Berufsmesse gemeinsam für ihren Beruf einstehen. «An diesem Tag sind sie nicht Mitbewerber, sondern Mitgestalter für einen guten Berufsnachwuchs. Diese Entwicklung wird auch vom Publikum positiv wahrgenommen.» Apropos Publikum: Raphael Jehle betont, dass der Anlass primär für Jugendliche und ihre Eltern organisiert werde. «Es ist die grösste Belohnung, wenn wir viele Besucher haben.» Die zahlreichen positiven Rückmeldungen seien stets Ansporn und Motivation, die nächste Ausstellung in Angriff zu nehmen und für die spannenden Berufe der Region einzustehen, sind sich Uebelmann und Jehle einig.

Berufsschau Etzgen, 14. März, 10 bis 14 Uhr, Jehle-Areal Etzgen. Der Eintritt ist für Besucher kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.