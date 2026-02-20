Woma Pythons im Basler Zolli

Der Zolli freut sich über eine neue Tierart in der Themenanlage Australis: Zwei Woma Pythons (Aspidites ramsayi) sind eingezogen. Aktuell zeigt der Zolli zwei Männchen in der Schau und hält hinter den Kulissen ein Weibchen. Im Australis-Haus, das die Fortpflanzung als ...

Der Zolli freut sich über eine neue Tierart in der Themenanlage Australis: Zwei Woma Pythons (Aspidites ramsayi) sind eingezogen. Aktuell zeigt der Zolli zwei Männchen in der Schau und hält hinter den Kulissen ein Weibchen. Im Australis-Haus, das die Fortpflanzung als übergeordnetes Thema hat, wird mittelfristig die Zucht mit den Pythons angestrebt. Bei der Fortpflanzung legt das Weibchen etwa zehn Eier, die es mit seinem Körper während zwei bis drei Monaten umschlingt und mittels Muskelkontraktionen (Zittern) warmhält. Während der Brut nimmt das Weibchen keine Nahrung zu sich, um seine gesamte Energie auf das Wärmen und Schützen der Eier zu konzentrieren. (mgt)