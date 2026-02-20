Immobilien
Woma Pythons im Basler Zolli

  20.02.2026 Basel
Eine Woma Python. Foto: zVg
Eine Woma Python. Foto: zVg

Der Zolli freut sich über eine neue Tierart in der Themenanlage Australis: Zwei Woma Pythons (Aspidites ramsayi) sind eingezogen. Aktuell zeigt der Zolli zwei Männchen in der Schau und hält hinter den Kulissen ein Weibchen. Im Australis-Haus, das die Fortpflanzung als ...

