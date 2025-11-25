Immobilien
Wollen wir dem «Unternehmertum den Garaus machen»?

  25.11.2025 Leserbriefe

Bei dieser Initiative wird den Unternehmen und damit allen Unternehmerinnen und Unternehmern die Schuld für unser Klima und die damit verbundene Umweltverschmutzung angelastet. Die Jusos verbinden damit einen alten Klassenkampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Doch so leicht geht ...

