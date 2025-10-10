Immobilien
Wohnungen statt Krankenhaus

  10.10.2025 Badisch Rheinfelden
Gras gewachsen ist über das Gelände des Krankenhauses in Badisch-Rheinfelden, das seit April 2024 geschlossen ist. Kein Gras gewachsen ist aber über die Enttäuschung in der Bevölkerung, dass das Gebäude nun abgerissen wird. Foto: Boris Burkhardt
Das 50 Jahre alte Krankenhaus in Badisch-Rheinfelden ist seit April 2024 geschlossen. Aufgrund hoher Investitionskosten wird es nun abgerissen und aufgegeben. Stattdessen steht seit kurzem der Neubau eines Wohnquartiers fest. Die Bevölkerung ist enttäuscht.

Boris Burkhardt

