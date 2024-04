Wohnung in Zurzach nach Akkubrand nicht mehr bewohnbar

Die Akkus eines Rollers wurden über Nacht in einer Wohnung in Bad Zurzach geladen. Aus noch unbekannten Gründen kam es dabei zu einer Entzündung der Akkus.

Am 7. April, kurz vor 4 Uhr morgens hörten Personen in ihrer Wohnung einen Knall. Als sie Nachschau hielten, brannte es im Wohnzimmer. Die Bewohner verliessen die Wohnung und warnten die weiteren Parteien des Mehrfamilienhauses.

Bereits 20 Minuten später konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, jedoch wurde die komplette Wohnung durch den Brand und die Rauchentwicklung dermassen in Mitleidenschaft gezogen, dass die Bewohner nicht mehr in ihre Wohnung zurückkonnten.

Gemäss ersten Ermittlungen vor Ort geht die Polizei davon aus, dass Akkus eines E-Rollers für den Brand verantwortlich waren. Diese waren zum Laden über Nacht eingesteckt. Die Brandermittlung der Kantonspolizei nahm die Arbeiten auf und klärt den Vorfall.

Immer wieder kommt es vor, dass Akkus zu Bränden führen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Akkus immer gemäss Beschrieb der Hersteller verwendet werden und nur mit den dafür vorgesehenen Kabeln und Ladestationen verwendet werden. (mgt)