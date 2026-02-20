Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wohin gehen unsere Stricksachen?

  20.02.2026 Mumpf
Foto: zVg
Foto: zVg

Sieben Frauen der Strickgruppe der Frauengemeinschaft Mumpf machen einen Ausflug nach Hüttikon.

Zwölf prall gefüllte Kartonschachteln konnten wieder abgeben werden: Jäckli, Pullis, Kappen, Söckli, Finken und Decken, welche von den Frauen in der Zeit von November ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote