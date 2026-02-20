Wohin gehen unsere Stricksachen?

Zwölf prall gefüllte Kartonschachteln konnten wieder abgeben werden: Jäckli, Pullis, Kappen, Söckli, Finken und Decken, welche von den Frauen in der Zeit von November ...

Sieben Frauen der Strickgruppe der Frauengemeinschaft Mumpf machen einen Ausflug nach Hüttikon.

Zwölf prall gefüllte Kartonschachteln konnten wieder abgeben werden: Jäckli, Pullis, Kappen, Söckli, Finken und Decken, welche von den Frauen in der Zeit von November bis Anfangs Februar gestrickt und gehäkelt wurden.

Vor Ort erfuhren sie viel Spannendes über das Projekt «Helfen Sie helfen». Es war für alle eindrücklich zu erfahren, wie dieser Verein funktioniert und alle waren sich einig: Dieses Projekt unterstützen wir sehr gerne. Und so hiess es bei vielen am Abend dann wieder: an die Nadeln, fertig, los! (mgt)

