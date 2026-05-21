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Woher kommt der Spatz in der Suppe?

  21.05.2026 Leserbriefe

Damals, als ich von meinem Grossvater hörte, dass er früher viel Suppe mit Spatz essen musste, war ich noch ein kleiner Bub. Diese mir unbekannte Suppe liess mir keine Ruhe. Warum kann man so einen kleinen, frechen Vogel in Suppen kochen und dann essen, war die wiederkehrende Frage ...

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