Wo sind die Glühwürmchen?

Die Vereinsversammlung des Trägervereins «Jurapark Aargau» fand kürzlich in der Jurapark-Gemeinde Densbüren statt. Einen besonderen Schwerpunkt setzt der Park in den kommenden Jahren auf die Kampagne Nachtdunkelheit ...

Trägerverein «Jurapark Aargau»

Die Vereinsversammlung des Trägervereins «Jurapark Aargau» fand kürzlich in der Jurapark-Gemeinde Densbüren statt. Einen besonderen Schwerpunkt setzt der Park in den kommenden Jahren auf die Kampagne Nachtdunkelheit und das Monitoring der im Park vorkommenden Glühwürmchen.

Vor der Versammlung stimmte ein spannendes Rahmenprogramm auf den Abend ein. Historiker Linus Hüsser nahm die Teilnehmenden mit auf einen Streifzug durch die Geschichte Densbürens, während eine andere Gruppe die «Magnetika» – eine Ausstellung über die Kraft des Erdmagnetismus – im Technologiepark Kaisermatt besuchte. In der Turnhalle der Schule begrüsste die Densbürer Gemeinderätin Edith Suter die 80 Teilnehmenden zur Vereinsversammlung und stellte die Gemeinde vor, die in diesem Jahr ihr 600-jähriges Bestehen feiert. Vereinspräsident Gunthard Niederbäumer leitete die Versammlung. Alle Traktanden, vom Jahresbericht 2025 bis hin zum Budget 2027, wurden genehmigt.

Nach den Wahlen stellten Christine Neff und Anna Hoyer, Co -Geschäftsleiterinnen des Jurapark Aargau, die aktuellen Projekte im Parkgebiet vor: Einen besonderen Schwerpunkt setzt der Park in den kommenden Jahren auf die Kampagne Nachtdunkelheit, deren Start die erste «Nacht der Sterne» am 19. September markiert. Auch das Monitoring der im Park vorkommenden Glühwürmchen steht in diesem Jahr im Fokus. Die Meldung von Glühwürmchen-Sichtungen erfolgt neu über die Plattform «Wilde Nachbarn». Der Park freut sich, wenn möglichst viele Personen mitmachen. Im Sommer 2027 werden ausserdem 17 Freiwillige Glühwürmchen in 13 Gemeinden kartieren, mit eigenhändig erstellten Leuchtfallen aus PET-Flaschen. Die Kenntnis über die Glühwürmchen-Vorkommen ermöglicht, gezielte Fördermassnahmen aufzugleisen.

Nach dem Austritt von zwei Mitgliedern setzt sich der Vorstand aktuell aus folgenden Personen zusammen: Gunthard Niederbäumer (Präsident, Frick), Thomas Rohrer (Vizepräsident, Hellikon), Ulysses Witzig (Pro Natura Aargau, Unterentfelden), Ulla Philipps (Kanton Aargau, Rheinfelden), Stefan Schreiber (Wegenstetten), Manuela Wiederkehr (Schinznach), Christian Kuhn-Somm (Küttigen), Johanna Graf (Remigen), Anita Märki (Wil) und Anton Lauber (Brugg).

Der anschliessende Apéro, mit erlesenen Regionalprodukten von Edith Suter und Familie aus Densbüren, fand im Schulzimmercontainer auf dem Pausenplatz statt, der gerade im Rahmen einer Projektwoche von der ganzen Schule vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse sowie der kooperativen Klasse der Schürmatt bemalt worden war. (mgt)