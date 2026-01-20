Wo Geister einander das Fürchten lehren

Schaurig schön, voll Gefühl und List fand am vergangenen Wochenende die Premiere der neusten Komödie der Theatergruppe Herznach-Ueken statt. Dort, wo die einen Geister das ...

Die Theatergruppe Herznach-Ueken präsentiert «Drei Geister für Charlène»

Schaurig schön, voll Gefühl und List fand am vergangenen Wochenende die Premiere der neusten Komödie der Theatergruppe Herznach-Ueken statt. Dort, wo die einen Geister das Fürchten lehren, andere es lernen und Freundschaft über den Tod hinaus geht.

Franziska Nachtigall

Eine grosse Villa inmitten einer ruhigen Landschaft, ein Garten mit eigenem Brunnen, ein Kellerlabyrinth mit unzähligen, verzwickten Wegen, eine eigene Hausangestellte, die kein Blatt vor den Mund nimmt, über 2000 weisse Bodenfliessen, Ratten, soweit das Auge reicht und zum Abschluss drei Geister, aus drei verschiedenen Zeitaltern, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der widerspenstige, mutige und schlagfertige Franky, der durch und durch korrekte Feldmarschall aus Kriegszeiten und die liebenswerte, aber äusserst ängstliche Geisterdame Anna. Was sich anhört wie ein Traum, wird für die etwas nervöse und ein wenig überempfindliche Charlène Meier Realität.

Charlène Meier, Dame des Hauses und verzweifelte Verkäuferin der Villa Emmenberger, versucht seit Jahren, ihr lästig gewordenes, marodes Anwesen zu veräussern. Doch, Interessenten um Interessenten fliehen aus dem Gebäude. Ein Poltern hier, ein Stühlerücken dort. Unerklärliche Geräusche aus den Rohren und flackernde Lichter halten keine Besucher länger darin und Charlène, samt ihrer Hausangestellten Zollberger sehen sie kommen und vor allem auch wieder gehen. Doch mit Herrn Wälti, alternativ auch Gschwälti oder Herrn Gwälti sieht es anders aus. Der Investor ist überzeugt und Frau Meier voller Hoffnung, dabei hat sie die Rechnung jedoch ganz ohne ihre guten alten übernatürlichen Freunde gemacht.

Mit Witz und Spuk zum Ziel

Freie Plätze suchte man an der Premiere der neusten Komödie der Theatergruppe Herznach-Ueken fast vergebens. Kurz vor Aufführungsbeginn füllte sich der Gemeindesaal in Herznach noch und nöcher. Einheimische und Theaterbegeisterte begaben sich auf ihre Plätze und warteten gespannt auf den Beginn der Vorführung. Bereits im Entrée wurden die Gäste mit einer schaurig schönen Dekoration auf das Bevorstehende eingestimmt. Für die Specialeffects und den gewissen «Grusel» waren Barbara Weber und Annette Dörr verantwortlich. Wie auch in den letzten Jahren sorgte der Frauenturnverein Herznach-Ueken für das leibliche Wohl und verwöhnte die Gäste mit selbstgemachten und regionalen Speisen.

Über Freundschaft und Zusammenhalt

Wer nun an ein einfaches Schauermärchen mit frechen Geistern und einer schroffen Hausangestellten denkt, könnte weiter entfernt nicht liegen. Die Theatergruppe Herznach-Ueken hat mit ihrer Komödie ein Stück geschaffen, welches die Zuschauer zum Schmunzeln und zum Lachen bringt, welches nachdenklich stimmt und schlussendlich die Herzen erwärmen lässt.

«Drei Geister für Charlène» wird am 23. und 24. Januar im Gemeindehaus Herznach nochmals aufgeführt. Beginn jweils um 20 Uhr.