Frühmorgens um fünf Uhr wurde Kaistens Bevölkerung am Donnerstag von lauten Trommelschlägen und anderem Getöse geweckt. Mit dem 1. Faissen geht es nun endlich los: Fasnacht hat die nächsten 20 Tage die Region im Griff. Er sei zufrieden mit der Teilnahme an der ersten Tschättermusig des Jahres, so Marco Zaugg, Kaister Narrenvater. (sh)