Wölflinswil: Fund von Hühnern – Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag wurden auf dem Chornberg, Gemeindegebiet Wölflinswil, durch eine Drittperson zwei Hennen und ein Hahn aufgefunden. Die Hühnervögel sind entweder aus einem Gehege ausgebüxt oder wurden ausgesetzt.

Sie befinden sich nun in Sicherheit und werden an den Aargauischen Tierschutz weitergegeben. Die Polizei Oberes Fricktal bittet unter 062 865 11 33 oder rpofr.posten@repol.ag.ch um Hinweise zur Herkunft der Hühnervögel. Wie die Polizei betont, handelt es sich nicht um einen 1. April-Scherz.