WITTNAUER SENIORENAUSFLUG

Am Mittwoch, 17. September 2025, begaben sich die Seniorinnen und Senioren aus Wittnau, mit den Jahrgängen 1955 und älter, auf den alljährlichen Seniorenausflug. Der Start erfolgte um 7.30 Uhr beim Gnossiplatz vor dem Volg. Der komfortable Car der Firma Born stand bereits bereit, und bald ging es los – über Landstrassen und durch eine wunderschöne Landschaft in Richtung Zentralschweiz.

Die erste Station war das Café Dahinden in Weggis. Bei strahlendem Sonnenschein genoss die Reiseschar direkt am Ufer des Vierwaldstättersees Kaffee und Gipfeli. Die idyllische Stimmung am Wasser rundete den Aufenthalt ab.

Weiter ging es dem See entlang, vorbei am geschichtsträchtigen Rütli und dem Schillerstein, hinauf nach Seelisberg. Dort kehrten die Reisenden im Hotel-Restaurant Bellevue ein, wo sie ein feines Mittagessen erwartete, begleitet von einer eindrucksvollen Aussicht. Nach dem Mittagessen blieb genügend Zeit, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen, bevor es gemütlich auf die Heimreise ging. Ein erfrischender Halt bei der Firma Ramseier in Sursee brachte den Genuss von frischgepresstem Apfelsaft – eine willkommene Erfrischung an diesem sonnigen Tag. Danach ging es auf die letzte Etappe zurück ins Fricktal. «So durften wir gemeinsam einen wunderschönen Ausflug erleben – geprägt von herrlichem Wetter, eindrucksvoller Landschaft und vielen spannenden Gesprächen in geselliger Gemeinschaft. Ein Tag, an den wir uns gerne erinnern werden.» (mgt)