Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

WITTNAUER SENIORENAUSFLUG

  02.10.2025 Wittnau
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Mittwoch, 17. September 2025, begaben sich die Seniorinnen und Senioren aus Wittnau, mit den Jahrgängen 1955 und älter, auf den alljährlichen Seniorenausflug. Der Start erfolgte um 7.30 Uhr beim Gnossiplatz vor dem Volg. Der komfortable Car der Firma Born stand bereits bereit, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote