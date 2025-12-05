WITTNAUER LANDFRAUEN LERNEN AARGAUER SAFRAN KENNEN

Eine bunt gemischte Wittnauer Frauengruppe hat sich kürzlich auf den Weg nach Aristau gemacht, um mehr über den Aargauer Safran zu erfahren. Silvia Bossard stellte den Betrieb vor und erzählte, wie die Safrangeschichte auf ihrem Betrieb begonnen hat. Safranblüten werden von ...

Eine bunt gemischte Wittnauer Frauengruppe hat sich kürzlich auf den Weg nach Aristau gemacht, um mehr über den Aargauer Safran zu erfahren. Silvia Bossard stellte den Betrieb vor und erzählte, wie die Safrangeschichte auf ihrem Betrieb begonnen hat. Safranblüten werden von September bis November in Aristau täglich geerntet. Die Wittnauer Landfrauen wurden mit einem Safran Menü verwöhnt. Zum Abschluss hat jede Teilnehmerin drei Knollen erhalten und es konnte in Wittnauer Gärten bereits geerntet werden. (mgt)