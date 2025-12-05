Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

WITTNAUER LANDFRAUEN LERNEN AARGAUER SAFRAN KENNEN

  05.12.2025 Wittnau
Foto: zVg
Foto: zVg

Eine bunt gemischte Wittnauer Frauengruppe hat sich kürzlich auf den Weg nach Aristau gemacht, um mehr über den Aargauer Safran zu erfahren. Silvia Bossard stellte den Betrieb vor und erzählte, wie die Safrangeschichte auf ihrem Betrieb begonnen hat. Safranblüten werden von ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote