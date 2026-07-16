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Wittnau: unverändert

  16.07.2026 Wittnau

In Wittnau sind der Wasserverbrauch und die Wasserlieferung in den vergangenen Tagen ca. 10 Liter pro Minute zurück gegangen. «Entsprechend bleibt die Differenz zwischen Wasserverbrauch und Wasserlieferung unverändert bei derzeit knapp über 100 Liter pro Minute.» Der ...

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