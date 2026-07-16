Wittnau: unverändert

In Wittnau sind der Wasserverbrauch und die Wasserlieferung in den vergangenen Tagen ca. 10 Liter pro Minute zurück gegangen. «Entsprechend bleibt die Differenz zwischen Wasserverbrauch und Wasserlieferung unverändert bei derzeit knapp über 100 Liter pro Minute.» Der ...

In Wittnau sind der Wasserverbrauch und die Wasserlieferung in den vergangenen Tagen ca. 10 Liter pro Minute zurück gegangen. «Entsprechend bleibt die Differenz zwischen Wasserverbrauch und Wasserlieferung unverändert bei derzeit knapp über 100 Liter pro Minute.» Der Gemeinderat habe deshalb entschieden, vorerst auf eine Verschärfung der bestehenden Massnahmen zu verzichten. Die bereits angeordneten Einschränkungen bleiben jedoch bis auf Weiteres in Kraft. Am 20. Juli erfolgt eine erneute Beurteilung der Lage. «Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung herzlich für die Mithilfe», heisst es in einer Mitteilung an die Bevölkerung. (sir)