Wittnau und Hellikon arbeiten zusammen

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in der öffentlichen Verwaltung sind die Stellen der Abteilungsleitung Finanzen in Hellikon (40 bis 50 Prozent-Pensum, unbesetzt seit 1. Februar 2025) und Wittnau (50 bis 60 Prozent-Pensum, unbesetzt seit 1. August 2025) vakant. Um Synergien zu ...

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in der öffentlichen Verwaltung sind die Stellen der Abteilungsleitung Finanzen in Hellikon (40 bis 50 Prozent-Pensum, unbesetzt seit 1. Februar 2025) und Wittnau (50 bis 60 Prozent-Pensum, unbesetzt seit 1. August 2025) vakant. Um Synergien zu nutzen, die Dienstleistungskontinuität und -qualität zu sichern sowie Kosten durch externe Fachkräfte zu optimieren, haben die Gemeinden Wittnau und Hellikon die Zusammenarbeit ihrer Abteilungen Finanzen beschlossen.

Der Standort der Abteilung Finanzen verbleibt in den jeweiligen Vertragsgemeinden. Die Kosten werden gemäss Anstellungspensum der Abteilungsleitung aufgeteilt. Die Genehmigung des Vertrags erfolgt durch die Gemeindeversammlungen Ende November 2025. Der Vertragsbeginn ist auf den 1. Dezember 2025 geplant. Die Stellenausschreibung erfolgt in Kürze. «Die Gemeinderäte Wittnau und Hellikon freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit», heisst es in der Mitteilung. (mgt/nfz)