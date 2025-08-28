Immobilien
Wittnau und Hellikon arbeiten zusammen

  28.08.2025 Hellikon, Wittnau

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in der öffentlichen Verwaltung sind die Stellen der Abteilungsleitung Finanzen in Hellikon (40 bis 50 Prozent-Pensum, unbesetzt seit 1. Februar 2025) und Wittnau (50 bis 60 Prozent-Pensum, unbesetzt seit 1. August 2025) vakant. Um Synergien zu ...

