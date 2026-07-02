Wittnau: Trinkwasserversorgung gefährdet

Aufgrund anhaltender Trockenheit sei die Trinkwasserversorgung in Wittnau gefährdet, schreibt der Gemeinderat Wittnau und ruft die Bevölkerung dringend auf, die in den amtlichen Mitteilungen aufgeführten Massnahmen zu befolgen.

«Die anhaltende und ausgeprägte Trockenperiode hat zu einer ernsthaften Verschärfung der Situation bei den Wittnauer Wasserquellen geführt. Die natürliche Quellschüttung ist massiv zurückgegangen. Der Wasserverbrauch der Bevölkerung ist zwar ebenfalls merklich gesunken, jedoch bei Weitem nicht in dem Masse, wie die Quellschüttung abgenommen hat.»

Der Wasserverbrauch wurde von Dienstag bis am Mittwoch, 1. Juli, genau beobachtet. Der Gemeinderat behalte sich, gestützt auf das Wasserreglement, Einschränkungen des Wasserbezugs und allenfalls auch Bussen vor, sollte sich an der Lage nichts ändern, heisst es in der Mitteilung weiter.

(mgt/sir)

Die ganze Mitteilung im Wortlaut unter den amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Wittnau.