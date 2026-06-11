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Wittnau sagt Ja zum 12 Millionen-Kredit für Turnhallen-Neubau und Modernisierung der Schulbauten

  11.06.2026 Wittnau
Der Wunsch der "IG neue Turnhalle" ging in Erfüllung, die Gemeindeversammlung stimmte dem Antrag des Gemeinderates zu. Foto: Simone Rufli
Der Wunsch der "IG neue Turnhalle" ging in Erfüllung, die Gemeindeversammlung stimmte dem Antrag des Gemeinderates zu. Foto: Simone Rufli

Mit 199 Ja-Stimmen – bei einem absoluten Mehr von 119 Stimmen – fiel die Zustimmung zum Verpflichtungskredit an der Einwohnergemeinde-Versammlung überaus deutlich aus.

236 Stimmberechtigte nahmen am Donnerstagabend an der Einwohnergemeinde-Versammlung in der Turnhalle von Wittnau teil. Mit 199 Ja-Stimmen – bei einem absoluten Mehr von 119 Stimmen - fiel die Zustimmung zum Verpflichtungskredit in der Höhe von 12 Millionen Franken für die Modernisierung der Schulbauen und den Neubau der Turnhalle überaus deutlich aus. Werner Müller bedankte sich namens der «IG neue Turnhalle» für die grosse Unterstützung, dieses über viele Jahre erdauerten Ergebnisses.
Im Jahr 2012 war der Projektierungskredit für den Bau einer neuen Halle noch abgelehnt worden, im Jahr 2019 wurde das Thema wieder aufgegriffen und an der Gemeindeversammlung vom November 2020 war die Bildung eines Fonds zur Vorfinanzierung beschlossen worden. In diesem Vorfinanzierungs-Topf befanden sich Ende 2025 4,9 Millionen Franken. 
Die Gemeindeversammlung genehmigte auch alle anderen Traktanden. (sir)

Ausführlicher Bericht am Dienstag
 

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