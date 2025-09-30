Wittnau: noch ein Sitz frei

Bei einer Stimmbeteiligung von 45,7 Prozent und einem absoluten Mehr von 172 Stimmen wurde in Wittnau Denise Schmid mit 405 Stimmen als Gemeinderätin und mit 340 Stimmen (absolutes Mehr 200) in ihrem Amt als Gemeindeammann bestätigt. Die Wahl in den Gemeinderat geschafft haben weiter ...

Bei einer Stimmbeteiligung von 45,7 Prozent und einem absoluten Mehr von 172 Stimmen wurde in Wittnau Denise Schmid mit 405 Stimmen als Gemeinderätin und mit 340 Stimmen (absolutes Mehr 200) in ihrem Amt als Gemeindeammann bestätigt. Die Wahl in den Gemeinderat geschafft haben weiter die Bisherigen: Niklaus Beck mit 401 Stimmen, Oliver Hassler mit 326 und Martina Roth mit 367 Stimmen. Niklaus Beck wurde mit 340 Stimmen als Vizeammann wiedergewählt. Für den fünften Sitz im Gemeinderat findet am 30. November 2025 ein 2. Wahlgang statt. (sir)