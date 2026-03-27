Wittnau mit erfreulichem Plus

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde fällt deutlich besser aus als budgetiert. Während das Budget mit einem operativen Plus von rund 161 780 Franken gerechnet hatte, weist der Abschluss 556 344 Franken aus. Hauptgrund für das erfreuliche Abschneiden sind die ...

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde fällt deutlich besser aus als budgetiert. Während das Budget mit einem operativen Plus von rund 161 780 Franken gerechnet hatte, weist der Abschluss 556 344 Franken aus. Hauptgrund für das erfreuliche Abschneiden sind die Steuererträge aus Einkommen und Vermögen. Diese belaufen sich auf insgesamt 3,92 Mio. und liegen damit rund 120 000 Franken über den Erwartungen. Die Nachzahlungen aus früheren Jahren übertrafen mit 389 141.70 das Budget deutlich. Der gesamte Ertragsüberschuss von 556 344.74 wird vollumfänglich in die Vorfinanzierung für den Neubau der Turnhalle umgebucht. Damit schafft die Gemeinde eine solide finanzielle Basis für die anstehenden Grossprojekte, über die an der «Gmeind» vom 11. Juni 2026 entschieden wird.

Ebenfalls positiv schliesst die Ortsbürgergemeinde ab. Anstatt des im Budget prognostizierten Defizits von 800 Franken resultiert ein Gesamtergebnis von 41 975.10; zurückzuführen vor allem auf die Deponiegebühren und den Mergelverkauf der Märzenhalde, die mit 33 299 Franken deutlich über dem Voranschlag liegt. Der Gemeinderat sprach dem Leitungsteam der Finanzabteilung, Luka Todorovic und Susanne Richner, seinen Dank für die geleistete Arbeit aus. (mgt)