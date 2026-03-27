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Wittnau mit erfreulichem Plus

  27.03.2026 Wittnau

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde fällt deutlich besser aus als budgetiert. Während das Budget mit einem operativen Plus von rund 161 780 Franken gerechnet hatte, weist der Abschluss 556 344 Franken aus. Hauptgrund für das erfreuliche Abschneiden sind die ...

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